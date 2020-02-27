Албанія під час головування в ОБСЄ у 2020 році не збирається висувати нових ініціатив стосовно врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив чинний голова організації Еді Рама, повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Мені здається, що не треба нових ініціатив. Нам потрібна реалізація того, що вже є. Те, що ми пропонуємо, це не нові ініціативи. Це робота щодо заохочення виконання тих домовленостей, які є. Якщо ми будемо придумувати нові ідеї, не виконуючи то, про що домовилися, то продовжимо руйнувати ті зачатки довіри, які з’явилися від того невеликого прогресу, який був досягнутий”, – сказав він.

Також глава ОБСЄ акцентував, що для реалізації домовленостей потрібна “добра воля”.

“Для нас важливо робити більше для звичайних людей, поки великі гравці будуть намагатися вирішити великі речі, великі проблеми. Ми будемо раді допомогти. Але я не вважаю, що у нас є можливості самостійно розв’язувати ці проблеми, або що у нас є більше можливостей, ніж у великих гравців”, – пояснив Рама.

Крім того, албанський дипломат розповів про свою поїздку в Станицю Луганську.

“Це було відчуття, що я перебуваю на знімальному майданчику в Голлівуді. Справжня катастрофа”, – сказав він.