Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського.

Про це йдеться в новому звіті СММ ОБСЄ.

Спостерігачі повідомили, що у вівторок, 7 січня, неподалік від місця розведення сил та засобів в Петровському були чутні вибухи.

“Розташована в 2 км на схід від Богданівки (контролюється урядом, 41 км на північний захід від Донецька) СММ почула два невизначених вибухи та 30 пострілів та вибухів з важкого кулемета та стрілецької зброї. Всі вони були на розрахунковій дальності 1—2,5 км на південний схід і, за оцінкою спостерігачів, відбулися в зоні розведення біля Петровського”, — йдеться в звіті.

Також СММ повідомила, що в цьому районі був помічений чоловік у військовій формі.

“У цьому районі СММ також бачила людини у військовому одязі, який йшов з двома собаками поруч, а потім спустився в траншею поруч на північно-східним кутку області”, — зазначили спостерігачі.