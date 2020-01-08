Про це йдеться в новому звіті СММ ОБСЄ.
Спостерігачі повідомили, що у вівторок, 7 січня, неподалік від місця розведення сил та засобів в Петровському були чутні вибухи.
“Розташована в 2 км на схід від Богданівки (контролюється урядом, 41 км на північний захід від Донецька) СММ почула два невизначених вибухи та 30 пострілів та вибухів з важкого кулемета та стрілецької зброї. Всі вони були на розрахунковій дальності 1—2,5 км на південний схід і, за оцінкою спостерігачів, відбулися в зоні розведення біля Петровського”, — йдеться в звіті.
Також СММ повідомила, що в цьому районі був помічений чоловік у військовій формі.
“У цьому районі СММ також бачила людини у військовому одязі, який йшов з двома собаками поруч, а потім спустився в траншею поруч на північно-східним кутку області”, — зазначили спостерігачі.
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