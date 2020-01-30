Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала військову техніку бойовиків "Л/ДНР", розміщену з порушенням ліній відведення.

Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що 27 січня безпілотник представників місії зафіксував на непідконтрольній уряду України території Луганської області 4 самохідні гаубиці (2С1 “Гвоздика”, 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка та 2 буксирувальні гаубиці (ймовірно, Д-30 “Жаба”, 122 мм) в населеному пункті Новогригорівка. Зазначена техніка була розміщена з порушенням лінії відводу сил і засобів.

“Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей”, — наголосили в штабі.