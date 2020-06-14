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Громадські діячі та науковці вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка

У відкритому листі, який українські вчені, громадські діячі, активісти і колишні політв'язні адресували президенту України Володимиру Зеленському, йдеться про те, що в Україні через шість років після Революції гідності знову мають місце політичні репресії.

Неділя, 14 червня 2020, 18:14

Текст листа 14 червня привів в своєму Facebook голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс.

Спробу Державного бюро розслідування та Офісу генерального прокурора оголосити підозру п’ятому президенту України, депутату Верховної Ради від “Європейської солідарності” Петру Порошенку підписанти назвали “ганебним шоу”, яке не робить честі державі.

“Спочатку всі ці справи були ініційовані членами колишньої команди [президента Віктора] Януковича. Вони співзвучні меседжам ворожої російської пропаганди. І саме ці ініціативи з радістю підтримала і вкрай незграбно намагається реалізувати команда нинішнього президента України”, – йдеться в зверненні.

Кримінальне провадження, в рамках якого складено підозра Порошенко, стосується призначення Сергія Семочка на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. На думку авторів листа, це створює “небезпечний прецедент”, який може поставити під сумнів будь-які кадрові рішення, які приймає як нинішній, так і майбутні керівники держави.

“Побудувати держава справедливості, виконати обіцянки перед народом на “юридичному треші”нікому ще не вдавалося. Як і не вдасться сховатися за ним від питань суспільства щодо неефективної політики всередині країни і ослаблення України на міжнародній арені. Не варто наслідувати приклад Януковича. Він призводить до руйнівних наслідків, і в першу чергу для влади. Найкраще, що може зробити нинішня владна команда – це припинити політичні переслідування і зосередитися на об’єднанні українського суспільства у протидії російській агресії”, – відзначили підписанти.

Крім Зісельса, звернення підписали колишній міністр освіти України Сергій Квіт, академік, Герой України Ігор Юхновський, письменник Юрій Щербак, колишній політв’язень “ЛНР” Ігор Козловський, радянський дисидент Мирослав Маринович та інші. Лист відкритий до підписання.

Варто відзначити, що під постом Зісельса підписалися понад 200 українців.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вважає, що Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча слідство у цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозру  в захопленні влади.

У зв’язку з цим п’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.

Теги: Володимир Зеленський, ДБР, ДБР, Петро Порошенко

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