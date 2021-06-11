Обшуки в «Нафтогазі»: посадовців підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди

‎Державна фіскальна служба України проводить обшуки в приміщеннях "Нафтогазу". Посадовців підозрюють в ухиленні від сплати ПДВ на мільярди.

Про це сповістили у пресслужбі ДФС.

“За період розслідування співробітники Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть свідчити про факт ухилення від сплати податків”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, з жовтня 2015 року і до сьогодні посадовці компанії не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ “Газпром” (Російська Федерація). Внаслідок цього державі було завдано збитки в розмірі близько 2,7 млрд.

“Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України, однак АТ НАК “Нафтогаз України” не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються”, — додали в ДФС.

Наразі в приміщення компанії тривають обшуки. Діям посадовців дадуть правову оцінку, а остаточна сума збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи.

Нагадаємо. в “Нафтогазі” тривають кадрові зміни. 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК. Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку. 19 травня Кабмін переобрав п’ятьох членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” терміном до одного року.