Обшуки в «Нафтогазі»: посадовців підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди

Про це сповістили у пресслужбі ДФС.
“За період розслідування співробітники Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть свідчити про факт ухилення від сплати податків”, — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, з жовтня 2015 року і до сьогодні посадовці компанії не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ “Газпром” (Російська Федерація). Внаслідок цього державі було завдано збитки в розмірі близько 2,7 млрд.
“Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України, однак АТ НАК “Нафтогаз України” не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються”, — додали в ДФС.
Наразі в приміщення компанії тривають обшуки. Діям посадовців дадуть правову оцінку, а остаточна сума збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи.
Нагадаємо. в “Нафтогазі” тривають кадрові зміни. 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК. Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку. 19 травня Кабмін переобрав п’ятьох членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” терміном до одного року.
Новий голова правління “Нафтогазу” напередодні став Юрій Вітренко, який раніше був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді. Він розповів, що його повернення до “Нафтогазу” ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося. Проте колишній голова правління Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”.
“Нафтогаз”, реагуючи на звільнення Коболєва і призначення Вітренка, назвав це “наругою” та “юридичною маніпуляцією”.
Американські ЗМІ, коментуючи те, заявили, що звільнення Коболєва загрожує ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі $5,5 млрд.
21 травня директор дивізіону “Трейдинг”, генеральний директор “Нафтогаз Трейдинг” Віллєм Коппульс звільнився.
- Народна депутатка 8-го скликання Світлана Заліщук призначена радницею голови правління НАК “Нафтогаз України”, а заступниця глави Офісу президента Юлія Свириденко була обрана членом наглядової ради.
- Розповідати про рівень зарплат Заліщук та Свириденко в “Нафтогазі” відмовилися. Ми пояснювали, чому це незаконно.