ЗеПорушення

48

Всього порушень

17

Днів без порушень
18:32 В’єтнамець вкрав верифікований Facebook-акаунт нардепки Лади Булах
18:20 «Скотство» на «1+1»: реакції соцмереж на етер «Права на владу»
18:19 Обшуки в «Нафтогазі»: посадовців підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди
17:31 Лідери НАТО очікують, що Байден запевнить їх у підтримці з боку США
15:58 Працівники посольства Великої Британії також сфотографувалися у новій формі збірної України
15:56 У Великій Британії гігантські Пікачу протестували перед самітом G7, – фото
15:32 Меган Маркл пожертвувала 2000 примірників своєї дитячої книги школам і бібліотекам
15:21 Мін’юст США за часів президентства Трампа вимагав у Apple дані про конгресменів-демократів
15:19 «Ми повернулися»: Грета Тунберг відновила протести під парламентом Швеції
15:05 Джессі Джей випустила першу пісню з майбутнього п’ятого альбому: відео
14:33 У Львівській області затримали священника, який торгував зброєю та зберігав її у церкві
14:00 Україна опинилася в ТОП-10 країн щодо заробітку на Bitcoin
13:28 За «Володарем перснів» знімуть аніме-фільм
12:51 ВООЗ попередила, що восени Європі загрожує нова хвиля COVID-19
12:22 Джеймс Ван розкрив повну назву фільму «Аквамен 2»
11:52 У столиці Чилі знову вводять локдаун, незважаючи на масову вакцинацію
11:16 За кого українці проголосували б на президентських виборах: останні дані соціологів
11:00 У Бразилії вакцинованим проти COVID-19 дозволять не носити маски
10:27 Євросоюз відмовився від закупівлі 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson – ЗМІ
09:56 У продовженні серіалу «Секс і місто» з’являться четверо ключових персонажів-чоловіків
09:50 Колишня співробітниця держінституту викрала небезпечний вірус, щоб продати його
09:22 Британія пожертвує бідним країнам понад 100 млн доз вакцини проти COVID-19
08:42 В Україні – понад 1,6 тис. нових випадків COVID-19
08:20 CDC розслідує випадки запалення серця у молодих чоловіків після вакцинації Pfizer і Moderna
07:46 11 червня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:20 Сьогодні Україну знову накриють дощі з грозами
01:00 Гасла, які на вимогу РФ зобов’язала прибрати УЄФА, хочуть зробити футбольними символами України
00:48 «Як слон у посудній лавці»: Порошенко розповів про дипломатичні поразки Зеленського
00:36 Electronic Arts заявила про кібератаку
00:19 Microsoft опублікувала жартівливе відео для тих, хто надто схвильований новою Windows

Обшуки в «Нафтогазі»: посадовців підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди

‎Державна фіскальна служба України проводить обшуки в приміщеннях "Нафтогазу". Посадовців підозрюють в ухиленні від сплати ПДВ на мільярди.

П’ятниця, 11 червня 2021, 18:19

Про це сповістили у пресслужбі ДФС.

“За період розслідування співробітники Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть свідчити про факт ухилення від сплати податків”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, з жовтня 2015 року і до сьогодні посадовці компанії не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ “Газпром” (Російська Федерація). Внаслідок цього державі було завдано збитки в розмірі близько 2,7 млрд.

“Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України, однак АТ НАК “Нафтогаз України” не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються”, — додали в ДФС.

Наразі в приміщення компанії тривають обшуки. Діям посадовців дадуть правову оцінку, а остаточна сума збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи.

Фото: ДФС

Нагадаємо. в “Нафтогазі” тривають кадрові зміни. 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.  Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку. 19 травня Кабмін переобрав п’ятьох членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” терміном до одного року.

Новий голова правління “Нафтогазу” напередодні став Юрій Вітренко, який раніше був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді. Він розповів, що його повернення до “Нафтогазу” ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося. Проте колишній голова правління Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”.

“Нафтогаз”, реагуючи на звільнення Коболєва і призначення Вітренка, назвав це “наругою” та “юридичною маніпуляцією”. 

Американські ЗМІ, коментуючи те, заявили, що звільнення Коболєва загрожує ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі $5,5 млрд.

21 травня директор дивізіону “Трейдинг”, генеральний директор “Нафтогаз Трейдинг” Віллєм Коппульс звільнився.

  • Народна депутатка 8-го скликання Світлана Заліщук призначена радницею голови правління НАК “Нафтогаз України”, а заступниця глави Офісу президента Юлія Свириденко була обрана членом наглядової ради.
  • Розповідати про рівень зарплат Заліщук та Свириденко в “Нафтогазі” відмовилися. Ми пояснювали, чому це незаконно.
Теги: ДФС, Газпром, Нафтогаз України, податки

Читати #Букви у Telegram і у Facebook