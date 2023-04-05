У Харківській ОВА запевнили, що представники НАБУ не вручали посадовцям підозри. Натомість в адміністрації запевнили, що всіляко сприяють розслідуванню бюро.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА”, — сказав Синєгубов.

Він запевнив, що детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано “максимальне сприяння”. Крім того, як зазначив Синєгубов, у ХОВА завжди відкриті до співробітництва з бюро та надають усю необхідну допомогу для “всебічного об’єктивного розслідування”.

Зазначається, що наразі у Харківській ОВА “не мають можливості повідомляти подробиці провадження”, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу.

Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Водночас обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі: “У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи”, — йдеться в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, що представники Національного антикорупційного бюро України здійснюють слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Український журналіст Юрій Бутусов до цього написав, що серію обшуків проводять у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова. Справа стосується розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.