Про це повідомляють #Букви.

30 серпня стало відомо, що контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.

Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Позаштатний інформатор НАБУ Євген Шевченко заявив, що посадові особи розкрадали у промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі “АТБ” і “Сільпо”.

“Вони підозрюються у тому, що за ці пів року було розкрадено: 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів”, – розповів Євген Шевченко.

Також він зазначив, що вся ця допомога призначалася для людей: для вимушено переміщених осіб, переселенців, а також для військових. Суми грошей, про які йдеться – мільйони доларів.

Окрім того, він додав, що поки що список злочинців неповний, адже слідчі дії досі тривають. Також вивчається ступінь вини та притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торговельних мереж, задіяних у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги.

Натомість секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв відповів на звинувачення щодо розкрадання гуманітарної допомоги на своїй сторінці у Facebook.

“Слідчі дії, які учора проводилися у стінах міської ради, підтвердили, що ні я, ні мої заступники не мають жодного відношення до так званого розкрадання гуманітарної допомоги. І сьогодні ми вже повернулися до звичного режиму роботи та до виконання покладених на нас професійних обовʼязків”, – заявив Анатолій Куртєв.

Також він додав: “Звертаю вашу увагу на те, що зараз триває слідство, і що проведені у міськраді слідчі дії – це не ознака встановленої вини. Це лише дії, які проводяться в межах розслідування, і які є лише одним з інструментів для здобуття доказів. А в результаті учорашніх слідчих дій не було виявлено жодних доказів чи свідчень про причетність міської ради до раніше виголошених обвинувачень”.

Українська торговельна мережа продовольчих супермаркетів “Сільпо” також відреагувала на звинувачення НАБУ.

“Ми занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік “Сільпо” від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гуманітарну допомогу в “Сільпо”, а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном”, – йдеться у заяві “Сільпо”.

Окрім того, у мережі супермаркетів зазначили, що планують звернутися до НАБУ за деталями та роз’ясненнями й готові всіляко сприяти слідству.

“За шість місяців з початку повномасштабної війни Росії проти України ми домовилися з нашими іноземними партнерами про постачання 1333,7 тонни гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безоплатно відвідувачам в супермаркетах “Сільпо”. Ми знаємо, скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гуманітарних вантажів, тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення”, – наголосили у мережі “Сільпо”.

Мережа супермаркетів “АТБ” також опублікувала офіційну заяву щодо ситуації з розкраданням гуманітарної допомоги у Запоріжжі.

“Корпорація “АТБ” офіційно заявляє, що інформація, яка поширюється з боку одного з агентів НАБУ, стосовно реалізації розкраденої у Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини “АТБ”, не відповідає дійсності. Наведені у ній тези є неперевіреною інформацією, що свідомо вводять в оману клієнтів і партнерів компанії та широкий загал громадськості”, – йдеться у заяві корпорації.

У мережі супермаркетів “АТБ” зазначили, що корпорація не мала та не має жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію харчових продуктів та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торговельної мережі “АТБ” у регіоні.

Також у заяві мовиться про те, що корпорація “АТБ” неодноразово повідомляла громадськості про запуск додаткових імпортних постачань харчових продуктів та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії, Туреччини, Чехії, Італії тощо. Ці товари, як і решту імпорту, компанія самостійно закуповує у західних партнерів-виробників та поставляє напряму до магазинів.

“За останні місяці компанією було отримано багато запитів з боку правоохоронних органів у межах кримінальних проваджень щодо імовірної реалізації гуманітарної продукції. Також відповідними органами неодноразово проводилися перевірки у магазинах торговельної мережі “АТБ” щодо цих підозр. Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було”, – наголосило Управління з корпоративних комунікацій корпорації “АТБ”.