Засновник однієї з найбільших українських IT-компанії MacPaw Олександр Косован розповів, що передувало нещодавній історії з обшуками території айтівців. На його думку, у такий спосіб місцеві посадовці намагаються чинити тиск на бізнес, бажаючи залучити його власників у корупційні схеми.

Про це він написав у своєму Facebook.

Історія почала з ідеї створити для команди MacPaw такі умови, аби співробітники “не думали про еміграцію та були зацікавлені залишатися та працювати в Україні”. За словами Косована, там люди мали б ефективно відновлювати ресурси, обмінюватися думками й ідеями, займатися спортом тощо.

У 2015 році засновник компанії почав активно шукати локацію, де можна було б реалізувати такий проєкт. Основною умовою була можливість виходу до річки Дніпро для занять водними видами спорту у літній період, а також відносно близьке розташування до Києва.

Відтак Косован побачив інформацію, що на березі Канівського водосховища продаються ділянки, які відповідали б усім внутрішнім вимогам.

“Починаючи з 2016-17 року ми підписали декілька договорів купівлі-продажу цих ділянок та декілька договорів суборенди. Компанія придбала ці ділянки за ринковою ціною, без договорняків та відкатів. На момент купівлі жодних претензій до ділянок не було. Також не було ніяких розслідувань стосовно їхнього виділення. На час купівлі були постанови слідчих про закриття двох справ, які стосувалися ділянок, але вони були вирішені і закриті у звʼязку із відсутністю складу злочину. На жаль, це була моя найбільша помилка – інвестувати в землю в Україні, бо далі ми фактично стали заручниками власних інвестицій”, – йдеться в повідомленні.

Невдовзі після оформлення договорів компанія почала готувати проєкти й думати про їхню реалізацію, адже поруч з ділянкою не існувало ніякої інфраструктури. Тому довелося з нуля інвестувати у її розбудову.

Одразу після купівлі MacPaw розпочала діалог з органами місцевого самоврядування, щоби отримати рішення про зміну цільового використання землі та мати змогу вільно та в законний спосіб користуватися приватною власністю.

“На початку місцева влада без особливих вимог та заперечень йшла нам на зустріч, було прийнято генеральний план на сесії села Циблі, до якого включили наші ділянки з рекреаційним призначенням”, – додав Косован.

У MacPaw почали вкладати кошти в інфраструктуру. До прикладу, провели електрику, збудували станцію з очищення стічних вод, збудували теплостанцію для потреб всього проєкту та побудували перші два будиночки та деякі інші споруди. Крім того, було прокладено 4 км асфальтованої дороги, якою користуються сусіди з дачного кооперативу.

“У команді проєкту є лісники, які доглядають за природою на території, наприклад, доглядають за станом дерев та вживають заходів у разі необхідності. Я особисто борюся за кожне окреме дерево, якщо приймається рішення про необхідність спилу хворих дерев”, – розповів засновник компанії.

У той час, як зауважив Косован, почали ширитися чутки про активність компанії, які й привернули зацікавленість з боку посадовців.

“У 2020 році відбулись вибори місцевого самоврядування, на яких прийшла нова місцева влада та новий голова ОТГ. Одним з його перших кроків стали внесення шкідливих змін до уже раніше прийнятого попередньою владою генерального плану села Циблі. Можна сказати, що тут пастка, в яку ми потрапили, стала ще глибшою. Деякий час ми намагалися порозумітися з новим головою і навіть мали запевнення, що ось-ось приймуть новий детальний план. Але потім ситуація різко змінилася. Підозрюю, що з’явилася якась “третя сторона”, яка руками нового голови почала створювати нам “проблеми”, – сказав Косован.

Новий голова почав стверджувати, нібито компанія зливає відходи у Дніпро, незаконно вирубує дерева та розставляє паркани.

Тоді Косован наголосив, що це не відповідає дійсності, та висловив свою позицію щодо недопустимості будь-яких корупційних дій, попри тиск на бізнес. Втім, сільська рада, контрольована головою, ухвалила рішення відмовити у розгляді питання щодо MacPaw.

У своєму дописі засновник компанії не назвав імені посадовця, з яким виникали проблеми у MacPaw. Однак зауважимо, що у 2020 році головою Циблівської ОТГ став Олександр Палагута, який балотувався від політичної партії “Слуга народу”.

“Згодом нам довелося відчути на собі весь спектр інструментів тиску на бізнес, доступних владі (окрім, хіба що, фізичного впливу): тітушки, чорнушні ЗМІ, ботоферми, публічне псування репутації, кримінальні справи, допити, погрози конфіскації активів, перешкоджання діяльності, різні “рішали” зі списком бажань, а тепер вже і обшуки у мене вдома та в нашій компанії. Було видно, що хтось перетворив нас на цікавий для себе “інвестпроект” та почав вкидувати значні ресурси в усю цю активність”, – зауважив Косован.

Водночас навколо приватної території компанії по периметру з’явилися нові ділянки, які впритул межували та обмежували доступ до власності MacPaw.

“Нас почали шантажувати тим, що якщо ми не придбаємо ці сусідні ділянки, то їх віддадуть під якусь “свиноферму”, і нам життя не буде. Це дійсно було великим ризиком для проєкту, і ми були вимушені погодитися на угоду. Так наші 10 га перетворилися у 22 га. Як виявилось потім, ці ділянки були виділені якимось конкуруючим місцевим угрупованням з Циблівською сільською радою і, скоріш за все, саме вони стали тригером для великого конфлікту, бо ми купили не у “тих”, – припустив голова MacPaw.

Потім, у 2022 році суд за клопотанням прокурора виніс рішення про арешт земельних ділянок із забороною користування. При поданні клопотання прокурор заявив, що MacPaw обмежує вільний доступ до берегової лінії водойми. Як запевнив Косован, це не відповідає дійсності.

За словами засновника компанії, нещодавні обшуки стали “кульмінацією всіх дій, але явно не останнім кроком, який планувався”.

“Я ще раз хочу наголосити на тому, що позиція компанії непохитна: ми не збираємося давати хабарів і не будемо брати участь у корупційних схемах посадовців. Ми готові вирішувати всі аргументовані претензії виключно в правовому полі. Щодо хабарів я налаштований радикально і абсолютно не готовий грати за правилами злодіїв та корупціонерів, які використовують своє становище для власного збагачення, вибіркового правосуддя або індульгенцій”, – резюмував Косован.