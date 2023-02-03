Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обсяг санкції в межах десятого обмежувального пакета проти РФ становитиме 10 мільярдів євро.

Про це вона заявила у Києві після саміту Україна-ЄС.

“Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро”, — сказала фон дер Ляєн.

Пакет санкцій буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

За її словами, у Єврокомісії глибше дивляться на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для Росії.

Також європейці планують посилювати санкції проти Білорусі.