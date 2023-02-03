Про це вона заявила у Києві після саміту Україна-ЄС.
“Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро”, — сказала фон дер Ляєн.
Пакет санкцій буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.
За її словами, у Єврокомісії глибше дивляться на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для Росії.
Також європейці планують посилювати санкції проти Білорусі.
- Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб ізолювати Росію в Організації Об’єднаних Націй.
- В Україні запустять програму гуманітарного розмінування деокупованих територій. Для цього Європейський Союз залучить 25 млн євро.