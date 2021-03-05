За підсумками 2020 року частка медійної інтернет-реклами в Україні зросла на 41% — до 6,6 млрд грн, а пошукової скоротилася на 13% — до 6,9 млрд грн.

Про це йдеться у дослідженні комітету з питань інтернет-реклами при Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

Зокрема, загальний обсяг ринку інтернет-реклами в Україні зріс на 7% та становить 13,5 млрд грн. При цьому частка медійної інтернет-реклами становить 6,6 млрд грн, а пошукової – 6,9 млрд грн.

Аналітики наголосили на успішності сектора медійної реклами. У порівнянні з 2019 роком обсяг медійної інтернет-реклами збільшився на 41%. Найбільше грошей вклали у цифрове in-stream відео (39%) та банерну рекламу (35%).

Спостерігається стабільне зростання частки programmatic. Зокрема, в агентств вона виросла до 41,7%, а у продавців – до 59%.

У 2020 році дещо зросла частка витрат на рекламу у соціальних медіа та месенджерах – до 46,2%.

При цьому обсяг ринку пошукової реклами у 2020 році зменшився на 13% та становив 6,9 млрд грн. Зазначається, що ця тенденція зумовлена зменшенням середньої вартості кліка. Особливо відзначається зниження в таких категоріях, які дають найбільшу кількість переходів, як Електронна комерція, Транспортні засоби та інші.

У першому півріччі 2020 року значно впала кількість переходів в категоріях Подорожі та туризм та Мистецтво і розваги. Це легко пояснити впровадженням локдауну.

Середня вартість кліка за підсумками року склала 4,83 грн проти 4,53 грн у 2019 році. Найвищою вартість кліка виявилася в категорії Закон і уряд – 14,03 грн, а найнижчою в категорії Новини та медіа – 1,44 грн. Частка мобільного платного пошуку зросла незначно і склала 74%.

У цьому дослідженні взяли участь близько 40 провідних агентств, рекламних холдингів, сейлз-хаусів і видавців.