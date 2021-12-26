Про це йдеться у звіті британської консалтингової компанії Cebr, пише Reuters.
Згідно з прогнозами, Китай стане провідною економікою світу у доларовому еквіваленті у 2030 році, на два роки пізніше, ніж прогнозувалося у звіті Світової економічної ліги за 2021 рік.
Усі дані також вказують на те, що економіка Індії у 2022 році випередить Францію, а у 2023 році — Велику Британію.
Німеччина на шляху до того, щоб обігнати Японію за обсягом економічного виробництва у 2033 році. При цьому Індонезія планує посісти дев’яте місце у 2034 році.
“Важливим питанням на 2020-і роки є те, як світова економіка впорається з інфляцією, яка нині досягла 6,8% у США. Сподіваємося, що відносно помірне регулювання дозволить контролювати неперехідні елементи. У протилежному випадку світу доведеться підготуватись до рецесії у 2023 або 2024 році”, – зауважив заступник глави Cebr Дуглас МакВільямс.
- Нагадаємо, у дослідженні американського ділового видання Bloomberg зазначали, що новий штам коронавірусу Omicron може скоротити зростання світового ВВП удвоє. Omicron поширюється із безпрецедентною швидкістю та вже завдає відчутного удару глобальній економіці.
- У грудні аналітики Bloomberg назвали основні економічні ризики на 2022 рік. Серед них: новий варіант COVID-19 та ситуація в Китаї.
- До цього JPMorgan спрогнозував кінець пандемії COVID-19 та повне відновлення світової економіки у 2022 році.