Обсяг світової економіки у 2022 році вперше перевищить $100 трильйонів. При цьому Китаю знадобиться більше часу аби обігнати економіку Сполучених Штатів, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у звіті британської консалтингової компанії Cebr, пише Reuters.

Згідно з прогнозами, Китай стане провідною економікою світу у доларовому еквіваленті у 2030 році, на два роки пізніше, ніж прогнозувалося у звіті Світової економічної ліги за 2021 рік.

Усі дані також вказують на те, що економіка Індії у 2022 році випередить Францію, а у 2023 році — Велику Британію.

Німеччина на шляху до того, щоб обігнати Японію за обсягом економічного виробництва у 2033 році. При цьому Індонезія планує посісти дев’яте місце у 2034 році.