Про це йдеться у звіті британської консалтингової компанії Cebr, пише Reuters.

Згідно з прогнозами, Китай стане провідною економікою світу у доларовому еквіваленті у 2030 році, на два роки пізніше, ніж прогнозувалося у звіті Світової економічної ліги за 2021 рік.

Усі дані також вказують на те, що економіка Індії у 2022 році випередить Францію, а у 2023 році — Велику Британію.

Німеччина на шляху до того, щоб обігнати Японію за обсягом економічного виробництва у 2033 році. При цьому Індонезія планує посісти дев’яте місце у 2034 році.

“Важливим питанням на 2020-і роки є те, як світова економіка впорається з інфляцією, яка нині досягла 6,8% у США. Сподіваємося, що відносно помірне регулювання дозволить контролювати неперехідні елементи. У протилежному випадку світу доведеться підготуватись до рецесії у 2023 або 2024 році”, – зауважив заступник глави Cebr Дуглас МакВільямс.