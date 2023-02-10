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Обсяг відходів руйнації в Україні можна порівняти з кількістю побутових відходів, що утворюються за рік – Міндовкілля

Обсяг відходів руйнації в Україні через повномасштабну війну РФ можна порівняти з кількістю твердих побутових відходів, що в середньому утворюються в країні за рік.

П’ятниця, 10 лютого 2023, 15:40
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Обсяг відходів руйнації в Україні через військову агресію РФ вже можна порівняти з кількістю твердих побутових відходів, що в середньому утворюються в країні за рік. А це близько 10-12 млн тонн. Хоча звичайно, остаточні цифри зможемо назвати лише після звільнення всіх наших земель від окупантів”, –  наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, уряд вже встановив чіткий алгоритм, що і як робити з такими відходами. Він зазначив, що важливо, щоб регіони правильно організували цю роботу.

Міністр навів приклад Київщини, яка першою “пілотно” взялася за виконання затвердженого урядом порядку поводження з відходами руйнації. ОВА було облаштовано 62 тимчасових майданчики для складування таких відходів. Зараз з них використовується 48, тут вже розміщено 144 тис. тонн відходів війни.

Руслан Стрілець пояснив, що механізм працює наступним чином: громади звозять відходи руйнації у місця тимчасового складування, де далі відбувається їх сортування, виокремлюються небезпечні, будівельні відходи тощо. Будівельні відходи подрібнюють для повторного використання.

“Якісна організація робіт на Київщині сприяла залученню міжнародних партнерів, які готові допомагати із сучасними технологіями, обладнанням, впровадженням конкретних рішень”,– зауважив міністр.

А також додав, що очищення територій від відходів війни триває й на деокупованих територіях.

Теги: відходи, екологія, захист довкілля, збитки, Міндовкілля, повномасштабна війна, російські загарбники, російсько-українська війна - наслідки, руйнації

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