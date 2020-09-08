ОБСЄ нарахувала 950 обстрілів і вибухів від початку перемир’я на Донбасі

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 762 черги та постріли)”, – йдеться у звіті.
За даними спостерігачів, протягом минулих вихідних на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
У суботу, 5 вересня, пролунав вибух невизначеного походження у районі на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).
У період із вечора 5 до вечора 6 вересня місія також зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню – вибух невизначеного походження в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).
У Луганській області в період із вечора 4 до вечора 6 вересня СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.
Зазначимо, вчора повідомлялося, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.
Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу.
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.
Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- 5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.
- Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
- Також через заяву Пушиліна Україна скликала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.