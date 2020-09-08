Covid-19 Україна

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ОБСЄ нарахувала 950 обстрілів і вибухів від початку перемир’я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні після початку перемир’я 27 липня зафіксувала 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Зокрема на Донбасі пролунало 173 вибухи.

Вівторок, 8 вересня 2020, 07:27

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 762 черги та постріли)”, – йдеться у звіті.

За даними спостерігачів, протягом минулих вихідних на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

У суботу, 5 вересня, пролунав вибух невизначеного походження у районі на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

У період із вечора 5 до вечора 6 вересня місія також зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню – вибух невизначеного походження в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

У Луганській області в період із вечора 4 до вечора 6 вересня СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

Зазначимо, вчора повідомлялося, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. 

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Теги: бойовики на Донбасі, СММ ОБСЄ

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