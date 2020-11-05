Організація з безпеки і співробітництва в Європі, яка спостерігає за виборами президента США, розкритикувала Дональда Трампа за системні безпідставні заяви про фальсифікації.

Про це йдеться у заяві ОБСЄ, опублікованій 4 листопада.

Місія спостереження, проведена спільно Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) та Парламентською асамблеєю ОБСЄ, дійшла висновку, що вибори 3 листопада були конкурентоспроможними та добре керованими, попри численні виклики, пов’язані з епідемією.

Однак кампанія, на думку спостерігачів, часто замість політичної дискусії включала безпідставні твердження про шахрайство на виборах.

Такі заяви чимало разів лунали з боку Дональда Трампа і це, на думку спостерігачів, шкодить довірі до виборів.

“Безпідставні твердження про систематичні недоліки, зокрема від чинного президента, зокрема, і у ніч виборів, шкодять довірі громадськості до демократичних інституцій”, – заявив Майкл Георг Лінк, Спеціальний координатор та керівник короткострокової місії спостерігачів від ОБСЄ.

В ОБСЄ засудили Трампа і за намагання обмежити підрахунок голосів в деяких штатах, зокрема, в Мічигані і Пенсильванії. Це назвали спробою послабити довіру до виборчого процесу”.