Про це йдеться у заяві ОБСЄ, опублікованій 4 листопада.
Місія спостереження, проведена спільно Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) та Парламентською асамблеєю ОБСЄ, дійшла висновку, що вибори 3 листопада були конкурентоспроможними та добре керованими, попри численні виклики, пов’язані з епідемією.
Однак кампанія, на думку спостерігачів, часто замість політичної дискусії включала безпідставні твердження про шахрайство на виборах.
Такі заяви чимало разів лунали з боку Дональда Трампа і це, на думку спостерігачів, шкодить довірі до виборів.
“Безпідставні твердження про систематичні недоліки, зокрема від чинного президента, зокрема, і у ніч виборів, шкодять довірі громадськості до демократичних інституцій”, – заявив Майкл Георг Лінк, Спеціальний координатор та керівник короткострокової місії спостерігачів від ОБСЄ.
В ОБСЄ засудили Трампа і за намагання обмежити підрахунок голосів в деяких штатах, зокрема, в Мічигані і Пенсильванії. Це назвали спробою послабити довіру до виборчого процесу”.
“У контексті COVID-19 та збільшення кількості голосів поштою я стурбована спробами обмежити підрахунок законно відданих бюлетенів. Величезні зусилля, докладені виборчими працівниками, підтримані багатьма залученими громадянами, забезпечили виборцям можливість віддати свій голос, попри юридичні та технічні труднощі та навмисні спроби чинного президента послабити довіру до виборчого процесу”, – сказала Уршула Гачек, керівник БДІПЛ у місія спостереження за виборами.
- Як повідомлялося раніше, Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Також Байден здобув перемогу у Мічигані, збільшивши свою підтримку до 254 виборників. Кампанія Трампа вимагала зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У Пенсильванії підрахунок голосів уповільнений через значну кількість дострокових голосувань та затримки поштової служби. У Трампа вже заявляли про нібито фальсифікації в цьому штаті.