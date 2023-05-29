Через Росію та Білорусь Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) загрожує криза й розпад. Обидві країни висловлюють небажання схвалити головування Естонії у 2024 році.

Джерело: Yle.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто підкреслив, що голування в організації відбувається на ротаційній основі. Нового голову мають затвердити усі 57 держав-членів. Цього вимагають правила ОБСЄ.

На сьогодні РФ і РБ не схвалили кандидатуру Естонії. Таллін не готовий відмовитися від свого головування.

Фінський міністр висловив побоювання, що організація може розпастися до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році. За його словами, нині склалася серйозна ситуація.

“Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації”, – зазначив Хаавісто.

На сьогодні ОСБЄ — єдина європейська безпекова організація, яка об’єднує Росію, США та Україну. Головним завданням групи є запобіганням конфліктам, моніторинг миру і спостереженням за виборами.