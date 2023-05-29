Джерело: Yle.
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто підкреслив, що голування в організації відбувається на ротаційній основі. Нового голову мають затвердити усі 57 держав-членів. Цього вимагають правила ОБСЄ.
На сьогодні РФ і РБ не схвалили кандидатуру Естонії. Таллін не готовий відмовитися від свого головування.
Фінський міністр висловив побоювання, що організація може розпастися до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році. За його словами, нині склалася серйозна ситуація.
“Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації”, – зазначив Хаавісто.
На сьогодні ОСБЄ — єдина європейська безпекова організація, яка об’єднує Росію, США та Україну. Головним завданням групи є запобіганням конфліктам, моніторинг миру і спостереженням за виборами.
- У звіті ОБСЄ, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах “московського механізму” для розслідування депортації дітей з територій України, мовиться, що РФ скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.