Спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила про відсутність прогресу щодо створення плану дій для врегулювання ситуації на Донбасі.

Заяву посла опубліковано на сайті ОБСЄ.

“Внаслідок розбіжних поглядів політична робоча група не змогла просунутись у розробці проєкту плану дій, що повністю відповідає Мінським домовленостям. Прогрес у цьому питанні вимагає конструктивності та готовності до компромісів”, — заявила Грау.

Коментуючи режим “тиші” Грау зазначила, що загалом його дотримуються, але нещодавно вперше з липня внаслідок обстрілу було поранено двох цивільних осіб.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 25 листопада, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

За її підсумками в пресслужбі делегації не інформували про будь-які зрушення в обговоренні ключових питань, якими займається ТКГ. Було повідомлено лише про ініціативу провести позачергове засідання, а також про дві вимоги української сторони: нова зустріч “нормандської четвірки” має відбутися до кінця року, до того ж часу Росія повинна чітко визначити свою позицію щодо виконання домовленостей.