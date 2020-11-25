Заяву посла опубліковано на сайті ОБСЄ.
“Внаслідок розбіжних поглядів політична робоча група не змогла просунутись у розробці проєкту плану дій, що повністю відповідає Мінським домовленостям. Прогрес у цьому питанні вимагає конструктивності та готовності до компромісів”, — заявила Грау.
Коментуючи режим “тиші” Грау зазначила, що загалом його дотримуються, але нещодавно вперше з липня внаслідок обстрілу було поранено двох цивільних осіб.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 25 листопада, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
За її підсумками в пресслужбі делегації не інформували про будь-які зрушення в обговоренні ключових питань, якими займається ТКГ. Було повідомлено лише про ініціативу провести позачергове засідання, а також про дві вимоги української сторони: нова зустріч “нормандської четвірки” має відбутися до кінця року, до того ж часу Росія повинна чітко визначити свою позицію щодо виконання домовленостей.
- Журналіст Сергій Гармаш, представник ОРДЛО і радник української делегації в ТКГ зазначив, що у центрі обговорення був “План спільних кроків” для групи.
- Як відомо, раніше українська сторона представила свій план, Представники російської делегації в Тристоронньої контактній групі відкинули цей план і підтримали запропонований бойовиками.
- За словами Гармаша, засідання вийшло напруженим через те, що Росія підтримала план, запропонований бойовиками, але відмовляється подавати його на обговорення групи від свого імені.