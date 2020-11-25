Заяву посла опубліковано на сайті ОБСЄ.

“Внаслідок розбіжних поглядів політична робоча група не змогла просунутись у розробці проєкту плану дій, що повністю відповідає Мінським домовленостям. Прогрес у цьому питанні вимагає конструктивності та готовності до компромісів”, — заявила Грау.

Коментуючи режим “тиші” Грау зазначила, що загалом його дотримуються, але нещодавно вперше з липня внаслідок обстрілу було поранено двох цивільних осіб.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 25 листопада, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

За її підсумками в пресслужбі делегації не інформували про будь-які зрушення в обговоренні ключових питань, якими займається ТКГ. Було повідомлено лише про ініціативу провести позачергове засідання, а також про дві вимоги української сторони: нова зустріч “нормандської четвірки” має відбутися до кінця року, до того ж часу Росія повинна чітко визначити свою позицію щодо виконання домовленостей.