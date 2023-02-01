Обслуговування кліматичної техніки пропонує безліч компаній, але далеко не всі гарантують високий результат. Для досягнення поставленої мети знадобиться відповідна кваліфікація майстрів та професійне обладнання. Відсутність регулярного чищення та заправки кондиціонерів негативно позначається на якості їхньої подальшої роботи.

Тому обслуговування кондиціонерів у Києві необхідно довіряти досвідченим спеціалістам, готовим у будь-який час дня та ночі приїхати за вказаною адресою. Причому професіонали гарантують обслуговування кліматичної техніки різних брендів, моделей незалежно від їхнього року випуску.

Переваги професійного обслуговування від компанії “Чисте Повітря”

“Чисте Повітря” – компанія повного циклу, в якій працюють досвідчені спеціалісти різної кваліфікації. Завдяки професіоналізму майстрів та застосуванню сучасного обладнання нам вдається обслуговувати різних клієнтів: починаючи з квартир, приватних будинків та закінчуючи повноцінними підприємствами. Ремонт та чистка кондиціонерів, а також їх заправка здійснюються окремими бригадами, які забезпечують якісне та оперативне обслуговування техніки.

Кожна бригада працює з трьома різними видами холодоагенту (фреону):

Р410;

Р22;

Р32.

В результаті за один візит у 90% випадків спеціалістам вдається усунути усі проблеми.

Крім того, в арсеналі наших майстрів є всі необхідні запчастини, обладнання та витратні матеріали для успішного проведення дрібних ремонтних робіт. До уваги клієнтів запропоновані окремі бригади, які займаються виключно ремонтом різних видів кондиціонерів: дрібний, середній чи більш серйозний ремонт вдома. Висока кваліфікація дозволяє майстрам швидко та якісно справлятися з вирішенням поставлених завдань різного ступеня складності. Наша компанія має власну ремонтну базу: якщо поломка занадто серйозна і неможливо відремонтувати кондиціонер на місці, наші спеціалісти забирають техніку для проведення робіт на ремонтній базі.

Що включено до послуги “обслуговування кондиціонерів”?

Послуга обслуговування кондиціонера – це не лише стандартна заправка кондиціонера фреоном, але й величезна кількість інших важливих завдань.

Цей список містить наступні види робіт:

Чищення засміченої дренажної системи.

Перевірка працездатності техніки на різних режимах з метою визначення конкретної поломки.

Перевірка герметичності фреонової магістралі.

Дозаправка кондиціонера або повноцінна заправка з попереднім вибором відповідного фреону.

Діагностика електронної частини, усієї автоматики, розташованої у зовнішньому блоці.

Чищення теплообмінника та багато іншого.

Практично всі виробники кліматичного обладнання рекомендують проводити регулярне обслуговування 2 рази на рік (при активній експлуатації і взимку, і влітку). Однак визначити точну періодичність допоможе майстер, посилаючись на тип, марку, модель та вік кондиціонера, а також на інтенсивність та умови його експлуатації.