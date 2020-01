Про це заявив голова Мінфину США Стівен Мнучін, передає CNBC.

“Ми припинимо підтримку іранського режиму на мільярди доларів і ми продовжимо забезпечувати дотримання інших прав”, – сказав він.

Під нові обмеження потрапили текстильний, гірничодобувний та сталеливарний сектора економіки.

Санкції запровадили щодо 17 компаній, які займаються видобутком і експортом іранського металу, і восьми іранських чиновників, в тому числі глави Ради національної безпеки країни і заступника командувача збройних сил, які можуть бути причетні до ударів по базах в Іраку.

У свою чергу держсекретар США Помпео підкреслив, що Іран повинен зробити вибір між добробутом свого народу і фінансуванням Хізбалли і інших ополченців.

BREAKING: U.S. Treasury Secretary and Sec. of State announce sanctions on Iranian regime as result of attack on U.S. troops in Iraq; the sectors of the Iranian economy set to be hit by the sanctions include textiles, mining, iron ore producers. https://t.co/0VidlPajxq

— CNBC Now (@CNBCnow) 10 січня 2020 р.