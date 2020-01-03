Про це повідомляє Reuters.
У Пентагоні пояснили, що атаку було проведено за вказівкою президента Трампа з метою захистити американців, які перебувають за кордоном.
“За вказівкою президента, американські військові зробили рішучі оборонні дії … убивши Касима Сулеймані, главу сил “Кудс” в складі Корпусу вартових Ісламської революції, яка визнана в США терористичною організацією”, – сказано в заяві.
За інформацією американського оборонного відомства, генерал Сулеймані нібито “активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону”. У США зазначили, що Сулеймані і підконтрольні йому сили “Кудс” несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців.
У Пентагоні запевняють, що саме Сулеймані стояв за нападами на військові бази, які сталися протягом останніх місяців, включаючи атаку в Іраку 27 грудня, коли загинули громадяни США і Іраку. Його ж вважають відповідальним за атаки на посольство США в Багдаді.
У США резюмували, що бомбардування аеропорту Багдада була покликана запобігти подальшим нападам з боку Ірану.
Колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що смерть Сулеймані “повинна вітатися всіма, хто прагне до миру і справедливості”.
- Президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв’язку з тим, що не може виконувати свої обов’язки в умовах тривалих антиурядових протестів.
- Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.
- 28 листопада учасники протесту в Іраку штурмували посольство Ірану. Під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками в Іраку загинули щонайменше 28 людей.
- Загалом під час протестів в Іраку загинули вже 350 людей, ще сотні людей отримали поранення.