У Пентагоні заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касима Сулеймані.

Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні пояснили, що атаку було проведено за вказівкою президента Трампа з метою захистити американців, які перебувають за кордоном.

“За вказівкою президента, американські військові зробили рішучі оборонні дії … убивши Касима Сулеймані, главу сил “Кудс” в складі Корпусу вартових Ісламської революції, яка визнана в США терористичною організацією”, – сказано в заяві.

За інформацією американського оборонного відомства, генерал Сулеймані нібито “активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону”. У США зазначили, що Сулеймані і підконтрольні йому сили “Кудс” несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців.

У Пентагоні запевняють, що саме Сулеймані стояв за нападами на військові бази, які сталися протягом останніх місяців, включаючи атаку в Іраку 27 грудня, коли загинули громадяни США і Іраку. Його ж вважають відповідальним за атаки на посольство США в Багдаді.

У США резюмували, що бомбардування аеропорту Багдада була покликана запобігти подальшим нападам з боку Ірану.

Колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що смерть Сулеймані “повинна вітатися всіма, хто прагне до миру і справедливості”.