Офіс генпрокурора ініціював досудове розслідування за фактами обстрілів з боку бойовиків цивільного населення на території Донецької області.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

“Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зареєстрували кримінальне провадження за фактами обстрілів житлових будинків на території Донецької області (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Розслідуванням будуть займатися слідчі Служби безопаности України в Донецькій і Луганській областях.

Зазначається, що кримінальну справу було відкрито на підставі доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні за період з 16 серпня по 15 листопада 2019 року. У доповіді зафіксовано, зокрема, інцидент, що мав місце у вересні минулого року. Тоді в результаті обстрілу постраждали четверо цивільних осіб.

“Так, внаслідок обстрілів, які відбулись у вересні 2019 року, троє чоловіків отримали осколкові поранення під час гасіння пожежі, одному з них ампутували руку. Ще одна жінка отримала поранення на власному подвір’ї”, — зазначили в ОГП.