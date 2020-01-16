Про це повідомили в прес-службі відомства.
“Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зареєстрували кримінальне провадження за фактами обстрілів житлових будинків на території Донецької області (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Розслідуванням будуть займатися слідчі Служби безопаности України в Донецькій і Луганській областях.
Зазначається, що кримінальну справу було відкрито на підставі доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні за період з 16 серпня по 15 листопада 2019 року. У доповіді зафіксовано, зокрема, інцидент, що мав місце у вересні минулого року. Тоді в результаті обстрілу постраждали четверо цивільних осіб.
“Так, внаслідок обстрілів, які відбулись у вересні 2019 року, троє чоловіків отримали осколкові поранення під час гасіння пожежі, одному з них ампутували руку. Ще одна жінка отримала поранення на власному подвір’ї”, — зазначили в ОГП.
- 21 грудня російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета житлові будинки населеного пункту Золоте-4 (Луганська область).
- 24 листопада близько 18:00 проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових в районі Березового Донецької області і дачний масив з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів. В результаті згоріло 6 будинків місцевих жителів.