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Обстріл авто Шефіра кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб

За фактом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Середа, 22 вересня 2021, 12:31

Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

“Невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль. Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі […]” – йдеться в повідомленні.

Венедіктова уточнила, що за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів.

Вона також зазначила, що виїхала на місце події разом з керівництвом Нацполіції та прокуратури. Наразі там працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації.

“Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно”, – додала генпрокурорка.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Як повідомлялося, сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство.

ДОВІДКА. Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”.  Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефір писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брати Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” із Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялось, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.

  • Раніше повідомлялося, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.
  • Крім того, на День Незалежності Сергія Шефіра привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.
Теги: замах на вбивство, Офіс Президента, замах на вбивство, Ірина Венедіктова, кримінальне провадження, обстріл, Офіс генпрокурора, Сергій Шефір

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