Мер Броварів, що поблизу Києва, розповів про наслідки обстрілу міста російською армією.

Про це мер Броварів Ігор Сапожко в етері телеканалу Україна 24.

За його словами, унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення. Всі поранені перебувають у лікарнях.

Ігор Сапожко зазначив, що місцеві медики працюють у посиленому режимі. Також працює вся інфраструктура. Люди, які займаються забезпеченням міста перебувають на робочих місцях.

Він також повідомив, що підвали у місті відчинені.

Що стосується загиблого, та на даний час інформації про нього немає, тому не відомо, загинув цивільний чи військовий. Наразі на місці обстрілу працює ДСНС.