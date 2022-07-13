З-під завалів багатоповерхівки, яка потрапила під обстріл російських окупантів, рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Таким чином кількість жертв обстрілу зросла до 46.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією рятувальників, розбираючи завали багатоповерхівки у Часовому Ярі (Донецька область) було знайдено тіло ще одного загиблого.

Таким чином, станом на 8 ранку 13 липня, кількість жертв обстрілу росіян зросла до 46, серед загиблих – хлопчик 9-ти років.

Живими з-під завалів будинку вдалось дістати 9 осіб.

На даний час рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.

Додамо, що російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.