Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
За інформацією рятувальників, розбираючи завали багатоповерхівки у Часовому Ярі (Донецька область) було знайдено тіло ще одного загиблого.
Таким чином, станом на 8 ранку 13 липня, кількість жертв обстрілу росіян зросла до 46, серед загиблих – хлопчик 9-ти років.
Живими з-під завалів будинку вдалось дістати 9 осіб.
На даний час рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.
Додамо, що російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Внаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.
- Нагадаємо, російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Вранці 12 липня армійці РФ знову атакувала місто, внаслідок чого сталися руйнування та пожежі.
- Також, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.