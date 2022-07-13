З-під завалів багатоповерхівки в Часовому Яру, яку обстріляли російські військові, рятувальники дістали тіло ще однієї людини. У такий спосіб, кількість жертв зросла до 47 осіб.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Унаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.

Тимошенко назначив, що сьогодні о 09:48 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки.

Усього з початку робіт на місці події виявили та дістали тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина. Також з-під завалів врятували 9 людей. Наразі роботи продовжуються.

Водночас рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.