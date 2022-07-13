Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Російські армійці завдали ракетного удару по Часовому Яру увечері 9 липня. Унаслідок удару повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.
Тимошенко назначив, що сьогодні о 09:48 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки.
Усього з початку робіт на місці події виявили та дістали тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина. Також з-під завалів врятували 9 людей. Наразі роботи продовжуються.
Водночас рятувальники розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.
- Нагадаємо, за добу через обстріли російських окупантів у Донецькій області загинули дев’ять осіб, а під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі перебували десятки людей.
- Ще о 8 годині ранку кількість загиблих становила 46 осіб.