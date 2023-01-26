Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на коментар пресслужби Дніпропетровської ОВА.
Наразі в судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, зокрема 6 дітей. Водночас 38 осіб упізнано, зокрема п’ятьох дітей до 18 років. Водночас особи 8 тіл не встановлено.
Стаціонарне лікування отримують 12 постраждалих. Серед них 11 дорослих – 9 жінок та 2 чоловіки, та 1 дитина – дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний.
ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмута.
- Ліквідація наслідків трагедії у Дніпрі: жителі власноруч розбирали завали багатоповерхівки.
- Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нібито російську ракету Х-22, яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, “збили сили української протиповітряної оборони”. На його слова відреагували у Повітряних Силах, наголосивши, що Україна не має чим збивати такі ракети. Філологиня та перекладачка Оксана Байло нагадала, що це далеко не перші слова Арестовича, що перегукуються з російською пропагандою.
- В Офісі президента задовольнили прохання про звільнення з посади позаштатного радника Олексія Арестовича за власним бажанням.