У Дніпрі досі не ідентифікували вісім тіл загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерховий будинок в Дніпрі 14 січня.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на коментар пресслужби Дніпропетровської ОВА.

Наразі в судово-медичній експертизі зареєстровано 46 загиблих, зокрема 6 дітей. Водночас 38 осіб упізнано, зокрема п’ятьох дітей до 18 років. Водночас особи 8 тіл не встановлено.

Стаціонарне лікування отримують 12 постраждалих. Серед них 11 дорослих – 9 жінок та 2 чоловіки, та 1 дитина – дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.