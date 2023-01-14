Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, вже майже 60 осіб поранено через влучання російської ракети у багатоповерхівку. Резніченко зауважив, що 12 з них — діти.
Наразі триває рятувальна операція.
Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.
ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.
Внаслідок обстрілу загинули 5 людей.
- Сьогодні, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.
- Російська Федерація під виглядом спільних навчань російських та білоруських військ нарощує авіаційне угруповання в республіці Білорусь.
- 14 січня російські військові завдали удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.
- За даними міської влади Кривого Рогу, над містом збили 4 ракети. Також 1 людина загинула, 1 — постраждала.