Рятувальники розбиратимуть завали зруйнованої дніпровської багатоповерхівки протягом всієї ночі. Станом на 19:41 відомо про 60 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, вже майже 60 осіб поранено через влучання російської ракети у багатоповерхівку. Резніченко зауважив, що 12 з них — діти.

Наразі триває рятувальна операція.

Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.

ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

Внаслідок обстрілу загинули 5 людей.