Обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла до шести

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він наголосив, що російські армійці завдали удару по мирному кварталу міста.
“Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані”, – написав він.
Як відомо, сьогодні близько 11:30 у Дніпрі пролунав вибух. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю окупантів не була критична інфраструктура міста.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили у житловий сектор, завдавши руйнувань щонайменше 7 приватним будинкам.
- Протягом всієї ночі 26 листопада російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області.