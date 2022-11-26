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Обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла до шести

За оновленими даними, внаслідок сьогоднішнього удару росіян по Дніпру кількість постраждалих зросла до шести.

Субота, 26 листопада 2022, 13:35
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Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko/

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він наголосив, що російські армійці завдали удару по мирному кварталу міста.

“Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані”, – написав він.

Як відомо, сьогодні близько 11:30 у Дніпрі пролунав вибух. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю окупантів не була критична інфраструктура міста.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили у житловий сектор, завдавши руйнувань щонайменше 7 приватним будинкам.

Теги: Валентин Резніченко, Днипро, злочини росіян, обстріл Дніпра, обстріли міст

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