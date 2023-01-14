14 січня внаслідок російського обстрілу по Дніпру загинуло 12 осіб. Крім того, 64 осіб — поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Спочатку він заявив про 9 загиблих, зауваживши, що серед них 15-річна дівчина. Втім згодом написав, що кількість загиблих зросла до 10.

“І 64 поранених — 59 шпиталізовані, решта лікуються вдома. Російська ракета принесла горе у десятки дніпровських родин. Час розплати прийде”, — йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕННЯ. О 23:02 Резніченко написав, що вже відомо про 12 загиблих.

“12 безневинних життів забрала російська ракета…”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.