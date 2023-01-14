Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, в місті загинуло п’ятеро осіб.
Крім того, Резніченко зазначив, що поранені 27 людей. Серед них шестеро — діти. Усі наразі знаходяться в лікарні.
Нагадаємо, що у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.
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