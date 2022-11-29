Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ввечері 28 листопада російські окупанти атакували Дніпро 4-ма ракетами.
Росіяни поцілили у приватне підприємство, завдавши йому серйозних руйнувань. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку рятувальники вже загасили. Минулось без жертв та постраждалих.
Окрім цього, протягом ночі росіяни обстрілювали Червоногригорівську громаду Нікопольського району з РСЗВ “Град” та важкої артилерії. Ніхто з людей не постраждав.
- Очільник Дніпропетровської воєнної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що область протягом всієї ночі потерпала від російських обстрілів.