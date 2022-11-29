Ввечері 28 листопада російські окупанти завдали ударів по Дніпру. За уточненими даними, місто атакували 4-ма ракетами. Також протягом ночі 29 листопада окупанти обстрілювали Нікопольський район області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ввечері 28 листопада російські окупанти атакували Дніпро 4-ма ракетами.

Росіяни поцілили у приватне підприємство, завдавши йому серйозних руйнувань. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку рятувальники вже загасили. Минулось без жертв та постраждалих.

Окрім цього, протягом ночі росіяни обстрілювали Червоногригорівську громаду Нікопольського району з РСЗВ “Град” та важкої артилерії. Ніхто з людей не постраждав.

“У інших районах кричали сирени, та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно. Не нехтуйте повітряною тривогою. Переходьте у безпечні місця.Бережіть себе”, – резюмував очільник Дніпропетровщини.