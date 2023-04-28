Про це інформує мер Дніпра Борис Філатов.
Очільник міста повідомив, що росіяни своїми обстрілами убили молоду жінку та трирічну дитину:
“Півночі не сплю. “Високоточниє” під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина”.
Більше Філатов нічого не повідомляв, закликавши дочекатися офіційної інформації військово-цивільної адміністрації.
- У ніч на 28 квітня Росія вчергове вдалася до акту тероризму проти мирного населення, здійснивши ракетний обстріл цивільних українців. Станом на 05:30 атаки тривають.