У ніч на 28 квітня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирного населення. У Дніпрі внаслідок влучання у житловий будинок є загиблі.

Про це інформує мер Дніпра Борис Філатов.

Очільник міста повідомив, що росіяни своїми обстрілами убили молоду жінку та трирічну дитину:

“Півночі не сплю. “Високоточниє” під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина”.

Більше Філатов нічого не повідомляв, закликавши дочекатися офіційної інформації військово-цивільної адміністрації.