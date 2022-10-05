У ніч на 5 жовтня російські окупанти обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів зафіксовано низку руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, цієї ночі під обстрілами російських окупантів опинились три громади у Нікопольському районі – Червогогригорівська, Нікопольська та Марганецька.

За попередніми даними, ніхто з людей внаслідок обстрілів загарбників не постраждав.

Однак у Червогогригорівсьій громаді повністю зруйновано два будинки, ще близько – 20 зазнали часткових руйнувань. Російські снаряди також пошкодили церкву, газопровід, лінії електропередач та два місцеві ліцеї.

У Нікополі ворожі снаряди пошкодили базу відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.