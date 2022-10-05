Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, цієї ночі під обстрілами російських окупантів опинились три громади у Нікопольському районі – Червогогригорівська, Нікопольська та Марганецька.
За попередніми даними, ніхто з людей внаслідок обстрілів загарбників не постраждав.
Однак у Червогогригорівсьій громаді повністю зруйновано два будинки, ще близько – 20 зазнали часткових руйнувань. Російські снаряди також пошкодили церкву, газопровід, лінії електропередач та два місцеві ліцеї.
У Нікополі ворожі снаряди пошкодили базу відпочинку.
У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
- Цієї ночі, 5 жовтня, російські окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Обидві атаки відбулись на Білу Церкву.