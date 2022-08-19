Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Він наголосив, що внаслідок обстрілу загинуло 15 мешканців гуртожитку, ще 20 отримали поранення.
Вранці 19 серпня рятувальники знайшли тіло загиблої переселенки з Кутузівки: вона й стала 15-ою загиблою. На даний час продовжуються пошуки її сестри.
Тимошко додав, що збільшилась й кількість жертв обстрілу гуртожитку у Слобідському районі Харкова, яке окупанти здійснили під ранок 18 серпня. Загалом – 4 загиблих (раніше повідомлялось про 2-х загиблих), серед яких одна дитина. Ще 22 осіб – поранені.
“У цьому місці продовжуються роботи. На жаль, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пошукові операції тривають”, — розповів він.
Загалом же, за словами Тимошка, з початку повномасштабного вторгнення у Харківській області від рук російських окупантів загинуло понад 1000 мирних осіб.
- Протягом ночі 18 серпня російські окупанти декілька разів завдали ракетного удару по Харкову та області. Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мешканців Харківщини, ще майже чотири десятки – поранені.
- Вранці 19 серпня російські загарбники укотре завдали удару по місту Харків. Під обстрілами опинились декілька районів. Є загибла.