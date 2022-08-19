Пізно ввечері 17 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ворожа ракета влучила у гуртожиток у Салтівському районі. Після обстрілу повідомлялось про 7 загиблих, однак зараз відомо, що кількість жертв зросла до 15. Зросла також кількість жертв обстрілу іншого гуртожитку у Слобідському районі міста.

Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Він наголосив, що внаслідок обстрілу загинуло 15 мешканців гуртожитку, ще 20 отримали поранення.

Вранці 19 серпня рятувальники знайшли тіло загиблої переселенки з Кутузівки: вона й стала 15-ою загиблою. На даний час продовжуються пошуки її сестри.

Тимошко додав, що збільшилась й кількість жертв обстрілу гуртожитку у Слобідському районі Харкова, яке окупанти здійснили під ранок 18 серпня. Загалом – 4 загиблих (раніше повідомлялось про 2-х загиблих), серед яких одна дитина. Ще 22 осіб – поранені.

“У цьому місці продовжуються роботи. На жаль, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пошукові операції тривають”, — розповів він.

Загалом же, за словами Тимошка, з початку повномасштабного вторгнення у Харківській області від рук російських окупантів загинуло понад 1000 мирних осіб.