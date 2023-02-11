Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Наразі постраждалого госпіталізовано. Синєгубов запевнив, що медики надають йому всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що пізно ввечері 11 лютого російські військові завдали ударів по Харкову та області. За попередніми даними, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Перед цим кореспонденти “Суспільного” повідомляли, що у Харкові пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу.