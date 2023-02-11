Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Наразі постраждалого госпіталізовано. Синєгубов запевнив, що медики надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що пізно ввечері 11 лютого російські військові завдали ударів по Харкову та області. За попередніми даними, є влучання в об’єкт інфраструктури.
Перед цим кореспонденти “Суспільного” повідомляли, що у Харкові пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу.
- Вранці 11 лютого російські військові завдали ударів, які зруйнували понад десяток житлових будинків Вовчанська. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.
- 10 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний мешканець, ще четверо отримали поранення.
- Пізно ввечері 10 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Є влучання в об‘єкти енергетичної інфраструктури.