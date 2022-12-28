Вранці 28 грудня російські армійці завдали ракетного удару по Харкову. За даними місцевої ОВА, росіяни вдарили по Слобідському району міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ракетний удар росіяни завдали по Слобідському району Харкова

Куди влучили окупанти Синєгубов не повідомив, лише наголосив, що на місце обстрілу виїхали рятувальники.

Також за даними Синєгубова унаслідок обстрілу Харкова осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Його, у стані середньої тяжкості, госпіталізували.

Як відомо, росіяни завдали ракетного удару по Харкову близько 9 ранку.