Внаслідок вечірнього обстрілу Харкова 22 квітня у Слобідському та Основ'янському районах міста зафіксоване влучання у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram.

За словами мера, російські ракети влучили у цивільну інфраструктуру Слобідського та Основ’янського районів Харкова.

“…зафіксовані удари по Слобідському й Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На цей момент інформація про постраждалих уточнюється”, — написав Терехов.

Крім того, росіяни вдарили по приватному сектору села Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Синєгубов запевнив, що деталі встановлюються.

Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 “прильотів” у місті та області.

Нагадаємо, що ввечері 22 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та Харківському районі. За даними місцевої влади, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа.