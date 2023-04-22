Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram.
За словами мера, російські ракети влучили у цивільну інфраструктуру Слобідського та Основ’янського районів Харкова.
“…зафіксовані удари по Слобідському й Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На цей момент інформація про постраждалих уточнюється”, — написав Терехов.
Крім того, росіяни вдарили по приватному сектору села Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Синєгубов запевнив, що деталі встановлюються.
Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 “прильотів” у місті та області.
Нагадаємо, що ввечері 22 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та Харківському районі. За даними місцевої влади, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа.
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