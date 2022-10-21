Сьогодні, 21 жовтня, російські загарбники завдали ударів по Харкову, внаслідок чого є поранені серед цивільного населення.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Прильоти” по одному з підприємств Харкова. Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їх ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС”, – зазначив Ігор Терехов.

Обстріл Харкова також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 5 людей. За його словами, є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі. Зараз на місцях працюють усі профільні служби, інформація ще доповнюється.

Варто зазначити, що напередодні вранці у Харкові пролунала низка вибухів.

Станом на початок 240-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбули наступ окупантів у Луганській та Донецькій областях.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.