Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вранці російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі та промислових об’єктах міста Харків.

Синєгубов попередив, що через злочинні дії окупантів у Харкові та деяких населених пунктах області можуть бути задіяні аварійні відключення електроенергії.

“Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням. Закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загроза ракетних ударів ще зберігається”, – наголосив очільник Харківщини.

Як відомо, близько 8 ранку росіяни завдали удару по Харкову ракетами типу С-300. Зафіксовано “прильоти” в Індустріальному районі міста.