Обстріл Харкова: пошкоджень зазнали інтернат та житловий будинок

Сьогодні вранці, 15 березня, під час повітряної тривоги, російські окупанти завдали ударів по Харкову.Пошкоджень зазнали інтернат та житловий будинок.

Про це в етері телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, під ворожий обстріл потрапив один з районів міста Харків. Як наслідок – пошкоджено інтернат та житловий будинок.

“Зараз його обстежують, прибираємо наслідки”, – сказав Терехов.

Він також зауважив, що у момент обстрілу в інтернаті не було ні підопічних, ні працівників, а тому ніхто не постраждав.

“Зараз прибираємо руйнації”, – додав Терехов.

Мер Харкова пояснив, що у пошкодженому інтернаті обслуговували людей з певними життєвими труднощами.

Як відомо, сьогодні вранці російські окупанти укотре завдали ударів по Харкову. Як повідомляв глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни поцілили у цивільний об’єкт інфраструктури.