Обстріл Харкова: пошкоджень зазнали інтернат та житловий будинок

Про це в етері телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, під ворожий обстріл потрапив один з районів міста Харків. Як наслідок – пошкоджено інтернат та житловий будинок.
“Зараз його обстежують, прибираємо наслідки”, – сказав Терехов.
Він також зауважив, що у момент обстрілу в інтернаті не було ні підопічних, ні працівників, а тому ніхто не постраждав.
“Зараз прибираємо руйнації”, – додав Терехов.
Мер Харкова пояснив, що у пошкодженому інтернаті обслуговували людей з певними життєвими труднощами.
Як відомо, сьогодні вранці російські окупанти укотре завдали ударів по Харкову. Як повідомляв глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни поцілили у цивільний об’єкт інфраструктури.
- Протягом вівторка, 14 березня, війска РФ обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Є жертви серед мирного населення.