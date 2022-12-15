Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сигнал повітряної тривоги почав лунати на Харківщині о 14:32. Вже через декілька хвилин у Харкові почали лунати вибухи.

Так, о 14:33 очільник Харківщини Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях, тому що окупанти почали обстріл області.

Трохи згодом, о 14:40 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдають ударів по критичній інфраструктурі міста.

“У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти”, – написав він.

О 15:01 в Харківській області оголошено про відбій повітряної тривоги.

Додамо, що сьогодні, 15 грудня військові РФ також завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого місто повністю знеструмлено.

“Триває сильний обстріл об’єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі”, – написав голова херсонської ОВА Ярослав Янушевич.