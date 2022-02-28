Про це йдеться у дописі Олега Синєгубова у Facebook.

За його словами, те, що Росія робить у Харкові – військовий злочин та геноцид народу України.

Синєгубов наголосив, що загарбник обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає військової чи критичної інфраструктури та позицій ЗСУ.

Під обстрілами російських військових опинились такі райони як Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Гинуть мирні жителі. Синєгубов зауважив, що обстріли відбуваються вдень – коли місцеві жителі вийшли на вулицю до магазинів чи аптек.

“Це злочин. Росія використовує артилерійську зброю!”, – наголосив очільник Харківської ВЦА.

Він зазначив, що обстріли продовжуються й надалі, тому ДСНС не може ліквідувати наслідки. На цю хвилину точно відомо про 11 загиблих та десятки поранених людей.

Олег Синєгубов приніс співчуття рідним загиблих та наголосив, що боротьба триває і Харківщина обов’язково вистоїть.