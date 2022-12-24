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Обстріл Херсона: кількість поранених зросла до 35

Вранці 24 грудня російські армійці обстріляли центр міста Херсон. На даний час відомо, що кількість постраждалих внаслідок злочинних дій окупантів зросла до 35.

Субота, 24 грудня 2022, 12:56
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Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його інформацією, станом на зараз кількість поранених після обстрілу росіянами Херсона становить 35 осіб.

Тимошенко додав, що 16 постраждалих перебувають у важкому стані.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/

Як відомо, черговий обстріл Херсона окупанти здійснили сьогодні вранці. Росіяни завдали удару по центральній частині міста.

За попередніми даними, жертвами цього обстрілу стали щонайменше 5 осіб.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, Кирило Тимошенко, обстріл Херсона, Херсон

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