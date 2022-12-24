Сьогодні, 24 грудня, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона зросла до 10. Водночас ще 55 осіб — поранено.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА в етері національного телемарафону.

За його словами, станом на вечір 24 грудня зафіксовано 55 поранених та 10 загиблих: “Із поранених 18 перебувають у важкому стані”, — додав голова ОВА.

Постраждалих серед дітей, як запевнив Янушевич, немає. Втім, внаслідок обстрілу 23 грудня, постраждала 6-річна дитина: “Дитина залишилася без ока, у неї забрали вухо, в неї переламана нога. Ми будемо евакуювати її в Київ”.

Нагадаємо, що вранці російські окупанти відкрили вогонь по Херсону. Окупанти обстріляли центр міста.