Станом на вечір 13 травня внаслідок атаки ворожого безпілотника Хмельницької області у ніч на суботу постраждала 21 особа.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницька ОВА.

“Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один з об‘єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів. Однак станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двоє з них госпіталізовано, а іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування.

У населених пунктах, що розташовані поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи.

Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

ДОВІДКА. Вночі 13 травня російські окупаційні війська випустили по Україні 21 дрон-камікадзе. 17 було знищено силами ППО, інші чотири завдали ударів по Хмельниччині. Зокрема за даними Міненерго, вибуховою хвилею від удару пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта. В “Укрзалізниці” повідомили, що через ворожу атаку низка потягів вирушать об’їзними шляхами.