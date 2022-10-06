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Обстріл Хмельниччини: окупанти випустили по області дві ракети, одна влучила поруч з інфраструктурним об’єктом

Вранці 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. По регіону випустили дві ракети. Обійшлось без загиблих та постраждалих.

Четвер, 6 жовтня 2022, 10:28
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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його інформацією, росіяни завдали ракетних ударів по Шепетівському районі Хмельниччини. Два вибухи пролунали близько 6 ранку.

Одна з ворожих ракет поцілила поряд з інфраструктурним об’єктом: руйнувань об’єкта та пожежі внаслідок удару немає.

Друга російська ракета впала на пустирі.

“За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби”, – написав очільник Хмельниччини.

Він також додав, що внаслідок ракетного обстрілу на залізничну колію впало дерево, що призвело до затримки руху одного потягу. На даний час рух залізницею вже відновлено.

Теги: злочини росіян, обстріли міст, ракетні обстріли, Сергій Гамалій, Хмельницька область

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