Обстріл Хмельниччини: окупанти випустили по області дві ракети, одна влучила поруч з інфраструктурним об’єктом

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
За його інформацією, росіяни завдали ракетних ударів по Шепетівському районі Хмельниччини. Два вибухи пролунали близько 6 ранку.
Одна з ворожих ракет поцілила поряд з інфраструктурним об’єктом: руйнувань об’єкта та пожежі внаслідок удару немає.
Друга російська ракета впала на пустирі.
“За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби”, – написав очільник Хмельниччини.
Він також додав, що внаслідок ракетного обстрілу на залізничну колію впало дерево, що призвело до затримки руху одного потягу. На даний час рух залізницею вже відновлено.
- Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що попередньо внаслідок ворожої атаки по обласному центу загинуло дві жінки, а ще п’ятеро людей перебувають під завалами.