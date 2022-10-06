Обстріл Хмельниччини: окупанти випустили по області дві ракети, одна влучила поруч з інфраструктурним об’єктом

Вранці 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. По регіону випустили дві ракети. Обійшлось без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його інформацією, росіяни завдали ракетних ударів по Шепетівському районі Хмельниччини. Два вибухи пролунали близько 6 ранку.

Одна з ворожих ракет поцілила поряд з інфраструктурним об’єктом: руйнувань об’єкта та пожежі внаслідок удару немає.

Друга російська ракета впала на пустирі.

“За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби”, – написав очільник Хмельниччини.

Він також додав, що внаслідок ракетного обстрілу на залізничну колію впало дерево, що призвело до затримки руху одного потягу. На даний час рух залізницею вже відновлено.