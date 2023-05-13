Сьогодні, 13 травня внаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули 2 людей та 11 поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Зазначається, що серед загиблих є одна дитина, а серед поранених — двоє. Він нагадав, що 13 травня в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та “Смерчів”.

У Костянтинівці повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури.

Окупанти другий день поспіль завдають масованих ударів по місту.

ДОВІДКА. 13 травня російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі, серед них — 15-річна дівчина.