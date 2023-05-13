Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Зазначається, що серед загиблих є одна дитина, а серед поранених — двоє. Він нагадав, що 13 травня в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та “Смерчів”.
У Костянтинівці повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури.
Окупанти другий день поспіль завдають масованих ударів по місту.
ДОВІДКА. 13 травня російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі, серед них — 15-річна дівчина.
- 13 травня у Брянській області РФ фактично один за одним впали гелікоптер Мі-8 та винищувач Су-24. Є загиблі.
- Станом на ранок 13 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких — 2 носії крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 12 ракет.
- За добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед цивільного населення та співробітників поліції.