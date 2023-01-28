Про це у коментарі “Суспільному” повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов.
“Допомогу людям вже надаємо. Привезли матеріали жителям пошкоджених будинків”, — додав очільник Костянтинівської громади.
Нагадаємо, що вранці 28 січня російські армійці завдали ракетного удару по Костянтинівці у Донецькій області. Як наслідок — загинуло троє осіб.
Також унаслідок злочинних дій загарбників пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.
Костянтинівка є містом, яке не розташовне поблизу лінії фронту, однак воно регулярно потерпає від російських обстрілів.
- Протягом 27 січня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло четверо мирних мешканців. Ще семеро були поранені.