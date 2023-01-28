28 січня внаслідок ранкового ракетного удару по житловому сектору у Костянтинівці 14 людей отримали поранення. Крім того, 3 жителів загинули.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов.

“Допомогу людям вже надаємо. Привезли матеріали жителям пошкоджених будинків”, — додав очільник Костянтинівської громади.

Нагадаємо, що вранці 28 січня російські армійці завдали ракетного удару по Костянтинівці у Донецькій області. Як наслідок — загинуло троє осіб.

Також унаслідок злочинних дій загарбників пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

Костянтинівка є містом, яке не розташовне поблизу лінії фронту, однак воно регулярно потерпає від російських обстрілів.