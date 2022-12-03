Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

За його словами, 4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська. Також за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Мер додав, що наслідки руйнувань уточнюються.

Раніше пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області повідомила, що протягом доби російські загарбники здійснили чотири вогневих атаки на Бахмут. Уражень також зазнали Краматорськ, Авдіївка, Курахове, Костянтинівка, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретино, села Острівське, Дружба, Карлівка, Іванівське.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 236 осіб, ще 2 675 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.