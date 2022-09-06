Сьогодні вранці російські окупанти завдали удар по Кривому Рогу. Як стало відомо згодом, росіяни поцілили у нафтобазу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, сьогоднішній удар російських окупантів по Кривому Рогу прийшовся о місцевій нафтобазі.

Резніченко наголосив, що після прильоту виникла маштабна пожежа.

“На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються.

Додамо, що росіяни завдали удару по Кривому Рогу 6 вересня близько 8:12, про що повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.